На Украине 625 населенных пунктов остаются без электричества

При этом в Минэнерго отметили, что ни в одном из регионов страны не принимаются меры по ограничению электроснабжения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 625 населенных пунктов на Украине остаются без электроснабжения, сообщило Минэнерго страны.

"Из-за боевых действий и непогоды обесточены 625 населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве отметили, что ни в одном из регионов страны не принимаются меры по ограничению электроснабжения. "Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается", - указывает Минэнерго.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что сегодня в энергосистеме Украины нет дефицита, поэтому сейчас нет необходимости привлекать аварийную помощь из соседних стран. С 7 декабря Киев получал такую помощь для балансировки системы из Польши, Румынии и Словакии.

11 декабря, по информации "Укрэнерго", без света оставались порядка 490 населенных пунктов, из них 70 - в Днепропетровской, Кировоградской и Тернопольской областях из-за непогоды.

Украина, где из-за похолодания резко возросло потребление электричества, на прошлой неделе начала обращаться к Польше, Румынии и Словакии за аварийной помощью для поддержания баланса в своей энергосистеме. Энергетики призывают сограждан экономить электроэнергию и не включать в пиковые часы мощные приборы. С аналогичным призывом выступил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он не только обратился к бытовым потребителям, но и призвал магазины приглушить подсветку вывесок и витрин, а предприятия - пересмотреть свои производственные процессы с точки зрения энергоэффективности.