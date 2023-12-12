На Украине заявили, что сбой в работе "Киевстар" продлится еще четыре-пять часов

Причины сбоя министр инфраструктуры Александр Кубраков не назвал

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Устранение проблем в работе украинского оператора сотовой связи "Киевстар" займет еще не менее четырех-пяти часов. Об этом сообщает новостной портал Liga.net со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

По его информации, ремонтные работы продолжаются. Причины сбоя Кубраков не назвал.

Проблемы с работой сети "Киевстар" начались после 08:00 мск. Таким образом, если сбудется прогноз Кубракова, сбой продлится около девяти-десяти часов. Сеть компании охватывает, по ее собственным данным, все регионы страны, она включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета. Сообщения о сбоях поступали в том числе из Житомира, Киевской области, Кропивницкого, Львова.

Отключение сети "Киевстара" привело к многочисленным проблемам для жителей Украины. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи, и рекомендовал использовать для контактов другие каналы. По данным украинского издания Klymenko Time, о возможных сбоях предупредил "Приватбанк", часть банкоматов и терминалов которого использует для работы мобильные карты. Во Львове и подконтрольном Киеву городе Запорожье с ночи не могут отключить уличное освещение, для управления работы которым также используются мобильные карты, сообщает РБК-Украина. В Сумах наблюдаются проблемы с работой сирен тревоги. Отключилась система национального роуминга, поскольку сети других операторов не могут получить информацию от "Киевстара".

В соцсетях пользователи также жалуются на последствия сбоев в работе "Киевстара". С особыми трудностями с утра столкнулись жители районов на правом берегу Днепра в Киеве, где ранее из-за подтопления прекратили работу станции метро - многие из них использовали телефоны для вызова такси и поиска альтернативных путей на работу. На мобильных картах работают также многие автоматические ворота и шлагбаумы.