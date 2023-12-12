В Москве на семь лет колонии осудили экс-замглавы отдела дознания районного ОВД

Суд признал Полину Спирину виновной в получении взятки в размере 800 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшую замглавы отдела дознания ОМВД по району Тропарево-Никулино Полину Спирину, признав ее виновной в получении взятки в размере 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Спирина Полина Сергеевна признана виновной по пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Суд приговорил ее к семи годам и трем месяцам колонии общего режима со штрафом 1,6 млн рублей и лишил звания "подполковник полиции" и права занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет", - сказали в суде.

По версии обвинения, Спирина совместно с сотрудником столичной прокуратуры получили взятку от обвиняемого в хранении наркотиков мужчины в размере 800 тыс. рублей. Они угрожали ему вернуть дело на доследование и переквалифицировать его на более тяжкую статью, если он не заплатит им деньги.