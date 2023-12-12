В Кемерове в нелегальном доме престарелых погиб постоялец

СК возбудил дело

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Несколько человек госпитализировали с признаками отравления после задымления в нелегальном доме престарелых в Кемерове. Один из пострадавших скончался, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"11 декабря 2023 года в 19:45 час (15:45 мск) поступило сообщение о том, что работниками скорой помощи при отработке сигнала по оказанию медицинской помощи 55-летнему мужчине в частном доме на ул. Тургенева г. Кемерово, в котором фактически оказывались социальные услуги для пожилых людей, выявлены признаки задымления, в связи с чем оттуда эвакуировано несколько человек. Все они с признаками отравления были доставлены для оказания им помощи в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время наступила смерть 55-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Точная причина смерти постояльца уточняется. В результате инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержана и допрошена 68-летняя хозяйка дома, решается вопрос об избрании меры пресечения.