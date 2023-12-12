В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному сроку за расстрел беженцев

По данным следствия, преступление было совершено в марте 2022 года на улице Карпинского в Мариуполе

ДОНЕЦК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины, расстрелявшего два автомобиля с беженцами в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил 22-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрия Шалара к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, преступление было совершено в марте 2022 года на улице Карпинского в Мариуполе. Осужденный вместе с сослуживцами расстрелял два гражданских автомобиля с беженцами. От полученных ранений четыре человека погибли.

Шалар признан виновным по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).