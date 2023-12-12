Почти 200 домов в Ростове-на-Дону остались без тепла из-за аварии на линии

В городе также зарегистрировали 39 обращений из-за падения обледеневших деревьев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Авария на высоковольтной линии в Аксайском районе Ростовской области обесточила три котельные Ростова-на-Дону, которые подают тепло почти в 200 многоквартирных домов города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Из-за аварии на высоковольтной линии 110 кВт в Аксайском районе без света остаются жители Пролетарского и Первомайского районов Ростова. Обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, подающие тепло в 147 многоквартирных домов. Восстановительные работы выполняет аварийные бригады Ростовэнерго", - написал он.

Глава администрации добавил, что в Ростове-на-Дону также зарегистрировано 39 обращений из-за падения обледеневших деревьев и обрыва линий электропередач. По его словам, погода в городе ухудшается, обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами продожается. В настоящее время задействовано 112 единиц техники и более 700 дворников, во вторник израсходовано около 400 тонн противогололедных средств.

Ранее власти сообщали, что из-за ледяного дождя почти 150 тыс. жителей региона остались без электроэнергии, в Аксайском районе ввели режим ЧС. Школьникам Ростова-на-Дону власти разрешили остаться в среду дома. Свыше 350 школ региона во вторник перевели на удаленку, либо отменили занятия. Из-за гололеда в травмпункты Ростова-на-Дону за два дня обратилось свыше 300 человек, включая 71 ребенка.

ГУ МЧС по региону продлили штормовое предупреждение. В ведомстве уточнили, что непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря - ожидается гололед, гололедно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.