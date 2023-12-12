В Дагестане водителю иномарки предъявили обвинение после ДТП с погибшими

Авария произошла 21 июня

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Следователи в Дагестане предъявили обвинение водителю иномарки, устроившему летом этого года ДТП, где погибли восемь человек. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в ДТП с автобусом погибли восемь человек, еще 16 пострадали.

"Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Дагестану предъявлено окончательное обвинение 32-летнему жителю республики в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 июня 2023 года около 18 часов 40 минут обвиняемый, следуя по федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на автомобиле Toyota Camry, не доезжая села Новокохановское, выехал на обгон автобуса, следовавшего в попутном направлении, в результате чего допустил столкновение на встречной полосе с автомобилем марки "Камаз". В ходе столкновения "Камаз" в неуправляемом состоянии выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений на месте погибли восемь человек, из них двое детей.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия и направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения", - добавили в пресс-службе.