Суд в Петербурге отправил в СИЗО пятого фигуранта дела о вымогательстве

Его взяли под стражу до 6 февраля 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Выборгский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу пятого фигуранта уголовного дела о вымогательстве организованной преступной группой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаменяра Садыгзаде, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 (вымогательство), ч. 2 ст. 162 (разбой) УК РФ. <…> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Садыгзаде задержали 11 декабря в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему было предъявлено обвинение, вину он не признал.

Ранее объединенная пресс-служба судов сообщала, что суд заключил под стражу по 6 февраля двух полицейских, задержанных за превышение должностных полномочий и содействие организованной преступной группе, которая в ноябре напала на двух местных жителей с целью вымогательства крупной суммы денег. Виталия Тугбаева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 (вымогательство), п. "а", "б", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности с применением насилия, оружия, группой лиц по предварительному сговору).

Как уточнили в пресс-службе, Тугбаев до задержания служил дежурным в 59-м отделе полиции УМВД по Выборгскому району Петербурга. Вместе с ним суд отправил в изолятор еще трех фигурантов: водителя из того же отдела полиции Егора Поддубного, а также обвиняемых Шахина Раджабалиева и Даниила Молодцева, первому вменяют вымогательство и разбой, второму - только вымогательство.

Предыстория

По данным предварительного расследования, в ноябре злоумышленники узнали о том, что бывшая сожительница 32-летнего потерпевшего потребовала от него 300 тыс. рублей в качестве материальной компенсации за размолвку - получение этих денег и взялись обеспечить соучастники.

Вечером 21 ноября Раджабалиев и Поддубный пригласили мужчину на встречу в кафе на Придорожной аллее, куда тот прибыл вместе со знакомым, и потребовали передать им 300 тыс. рублей под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за физический вред, который мужчина якобы причинил своей бывшей девушке. Потерпевший отказал, после чего его попытались задержать - уже под предлогом совершения мошенничества, но мужчина оказал сопротивление. В итоге его избили и поместили вместе с его товарищем в полицейский УАЗ. Решив, что против них действуют переодетые в полицейских преступники, потерпевшие смогли тут же угнать автомобиль и поехали в сторону ближайшего 59-го отдела полиции на улице Есенина, где рассчитывали получить помощь.

Соучастники пустились в погоню за беглецами, при этом неоднократно стреляли по полицейской машине из травматического пистолета. У магазина "Пятерочка" на Сиреневом бульваре фигуранты блокировали УАЗ, избили потерпевших и, надев на одного из мужчин наручники, похитили у него все имевшиеся при себе деньги - 160 тыс. рублей. Затем полицейские доставили потерпевших в тот самый 59-й отдел и составили на них протоколы о мелком хулиганстве, которое те якобы совершили.

В четверг полиция сообщила о задержании в общей сложности семерых подозреваемых по уголовному делу, включая сотрудников МВД. Как сообщили в пресс-службе судов, из всех подследственных вину признал только Молодцев.