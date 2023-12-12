Суд арестовал двух охранников, ранивших двух мужчин в ТЦ в Москве

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал двух охранников, которые в ходе драки с поножовщиной в торговом центре (ТЦ) ранили двух знакомых мужчин. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу обвиняемых по уголовному делу о покушении на убийство и причинении вреда здоровью двум мужчинам в торговом центре. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 10 декабря один из фигурантов ножом ранил двух знакомых сотрудников барбершопа в ТЦ "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, второй фигурант - избил их. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение группой лиц средней тяжести вреда здоровью).