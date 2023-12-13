В Магадане должностное лицо приговорили к восьми годам колонии за взятки

Директору МОГКУ "Центр закупок Магаданской области" также назначили 17 млн рублей штрафа

ТАСС, 13 декабря. Суд назначил наказание директору МОГКУ "Центр закупок Магаданской области" за взятки. В областной прокуратуре сообщили, что приговором должностному лицу назначили 8 лет колонии строгого режима и 17 млн рублей штрафа.

"В суде установлено, что в период с сентября по декабрь 2022 года должностным лицом через посредника от одного и того же поставщика трижды получены взятки на общую сумму свыше 900 тыс. рублей за предоставление права выступать стороной по госконтрактам на поставку мебели, музыкальных инструментов и других товарно-материальных ценностей для учреждений образования и культуры", - говорится в сообщении.

Вину в совершении преступлений осужденный не признал. Помимо основного наказания, суд запретил осужденному в течение 10 лет заниматься организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных и муниципальных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.