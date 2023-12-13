При пожаре в конюшне в Москве погибли восемь лошадей

Возгорание ликвидировали

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в конюшне на Лосином острове на востоке Москвы, в результате погибли восемь лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На востоке столицы горела одноэтажная конюшня. Огонь охватил 100 кв. м. В ходе разведки обнаружены восемь погибших лошадей", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пять лошадей пожарным удалось спасти. "В Москве огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в конюшне", - добавили в ведомстве.

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В прокуратуре Москвы уточнили, что пожар произошел на улице Лосиноостровской в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.