В Бангладеш один человек погиб при сходе поезда с рельсов

По данным газеты Daily Star, еще 10 человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, 10 пострадали в результате схода семи вагонов пассажирского поезда с рельсов в Бангладеш. Об этом сообщила газета Daily Star.

Железнодорожная авария произошла ночью в районе Газипур. Экспресс "Мохангандж" следовал из города Майменсингх в столицу Дакку. По предварительным данным, причиной ЧП стало преднамеренное повреждение железнодорожного полотна. С рельсов сошли семь вагонов поезда, включая локомотив.

В лесу неподалеку от места катастрофы найден газовый баллон. Полиция начала расследование инцидента. На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Движение поездов на участке, где произошла авария, приостановлено.