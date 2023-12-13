В Новосибирской области изъяли партию мефедрона на сумму более 110 млн рублей

Подозреваемых арестовали

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Новосибирской области пресекли деятельность нарколаборатории и изъяли 44 кг мефедрона на сумму более 110 млн рублей. Наркотики дилеры распространяли посредством закладок в лесных массивах, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Безработные граждане, оба 1980 года рождения, организовали лабораторию по производству наркотических средств в целях дальнейшего сбыта. В принадлежащем одному из подозреваемых частном доме в Болотнинском районе Новосибирской области обнаружено свыше 44 кг подготовленного к сбыту наркотического средства мефедрон, изъято 1,7 тыс. л прекурсоров, используемых в производстве наркотиков, и лабораторное оборудование. Стоимость изъятой партии мефедрона по ценам черного рынка составила свыше 110 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Произведенные синтетические наркотики дилеры распространяли посредством закладок в лесных массивах. Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемых задержали, решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.