В Омской области из-за утечки газа в доме погибли два человека

Пострадали семеро

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели в результате утечки бытового газа двух жильцов многоквартирного дома в поселке Морозовка Омской области, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту смерти двух жильцов дома, расположенного в поселке Морозовка", - говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры Омской области уточнила, что в результате инцидента пострадали еще семь человек. Ведомство проводит проверку по факту утечки газа. По предварительным данным, причиной стало самовольное вмешательство жильцами в работу внутриквартирного газового котла.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что все семь пострадавших госпитализированы, среди них четверо детей.