В Подмосковье начался пожар в производственном здании на 1,4 тыс. кв. м

Горящее здание находится на территории завода "Ростагрокомплекс"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар начался в производственном здании в Петушках, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 09:40 мск 13 декабря поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, деревня Петушки, Ельдигинское шоссе. Горит производственное здание, по предварительным данным, на площади 1,4 тыс. кв. м", - сказали в МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал. Группировка на тушении наращивается, в настоящее время она составляет 50 человек и 16 единиц техники.

Как уточнили агентству в оперативных службах, горящее здание находится на территории завода "Ростагрокомплекс".