Полиция проводит обыски в "Киевском метрополитене" и некоторых госучреждениях Киева

Следователи планируют установить ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля на одной из веток метро

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Полиция Киева проводит следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации после затопления тоннеля на одной из веток столичной подземки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Сегодня следователи полиции Киева приступили к проведению одновременных обысков в рамках уголовного производства по делу о служебной халатности в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии, - говорится в сообщении. - Следственные действия проводятся в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и ряде структурных подразделений горадминистрации Киева".

Целью мероприятий называется проверка "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро". Также следователи планируют установить ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.

Разгерметизация туннеля

8 декабря шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что тоннели сооружались в 2008-2010 годах в пойме реки Лыбедь (приток Днепра) в сложных горно-геологических условиях при искусственном водопонижении и что восстановительные работы продлятся около полугода. В это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут работать круглосуточно только в режиме укрытия.

Городская прокуратура столицы начала досудебное расследование, квалифицировав происшествие как служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия. Позднее киевские власти сообщили, что планируется запустить челночное движение поездов между закрытыми станциями по одному тоннелю.

Однако 11 декабря стало известно, что также стало затапливать станцию "Олимпийская", кроме того, потоп наблюдался возле станции "Черниговская" на левом берегу Днепра.

О киевском метро

Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года. Он стал третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского и первым на территории Украинской ССР. Четыре станции первой очереди киевской подземки являются памятниками архитектуры местного значения, еще три станции имеют статус объекта культурного наследия.

В настоящее время метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 70 километров и 52 действующих станций (с учетом уже закрытых), платформы которых рассчитаны на пятивагонные поезда. В центре города линии имеют три пересадочных узла. Пассажиропоток на самых загруженных станциях в центре города составляет около 60 тысяч человек в сутки, среднесуточная перевозка метрополитена в целом - 1,36 млн пассажиров. Инвентарный парк состоит из 821 вагона.