Суд признал законным приговор Наки и Карпуку за распространение фейков о ВС РФ

Басманный суд ранее назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колонии общего режима заочно

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение приговорить блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука (признан в РФ иноагентом) к 11 годам лишения свободы заочно каждого по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляцию на приговор Наки и Карпуку и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты осужденных - без удовлетворения", - сказали в суде.

Басманный суд ранее признал виновными Наки и Карпука по пунктам "б", "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по мотивам политической ненависти с искусственным созданием доказательств обвинения) и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колонии общего режима заочно.

По версии обвинения, обвиняемые записали видеоролик о событиях на Запорожской АЭС и в Мариуполе, в которых допустили распространение недостоверной информации о действиях российской армии. Вину они не признают. Они находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.