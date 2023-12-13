В Находке более 5 тыс. жителей остались без света из-за аварии

Отключение электроэнергии произошло в 29 многоквартирных домах

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии затронуло 29 многоквартирных домов в городе Находке Приморского края, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона. Под отключение попали более 5 тыс. жителей.

"В 18:45 [11:45 мск] 13 декабря 2023 года в результате аварии на линии электропередачи прекращено предоставление коммунального ресурса жителям улиц Бокситогорская, Ленинградская, Спортивная в Находке. Электроснабжение не предоставляется в 29 многоквартирных домов, в которых проживают более 5 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что сетевая организация уже приступила к аварийно-восстановительным работам.

Прокуратура города Находки организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии. Надзорный орган даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий.