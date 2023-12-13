Экс-руководитель "Киевстара" заявил о повреждении порядка 30% виртуальной сети оператора

Петр Чернышев сообщил, что поражен самый глубокий софт, внутренние системы в результате хакерской атаки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 30% виртуальной сети одного из крупнейших операторов мобильной связи на Украине "Киевстар" оказалось повреждено в результате хакерской атаки, затронуты внутренние системы компании. Об этом заявил бывший руководитель компании Петр Чернышев со ссылкой на источники.

"Поражен самый глубокий софт, внутренние системы", - приводит слова Чернышева украинское издание "Страна". Он пояснил, что поэтому оказалось невозможно подключить клиентов "Киевстара" к национальному роумингу.

По данным эксперта, повреждены 30% виртуальной сети оператора, но компания начала восстанавливать ее с нуля, "опасаясь, что в оставшихся 70% могут быть какие -то "закладки" от хакеров". Чернышев сообщил, что "Киевстар" постепенно начнет подключать абонентов к восстановленной сети с 15:00 (16:00 мск).

В самой компании ранее не стали прогнозировать возможные сроки восстановления сервисов. При этом украинское издание "Корреспондент" сообщало, что ущерб от хакерской атаки оказался более серьезным, чем считалось ранее, поэтому восстановительные работы могут растянуться на неделю.

В Службе безопасности Украины, которая после хакерской атаки возбудила дело по восьми статьям, информировали о критических повреждениях цифровой инфраструктуры "Киевстара". В работах по восстановлению сети принимают участие и специалисты спецслужбы.

Сбой в работе "Киевстара"

Масштабный сбой в сети оператора "Киевстар" произошел на Украине утром 12 декабря. Пользователи в разных городах страны сообщали об отсутствии связи и домашнего интернета, сайт компании не открывался. Позже в "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

Отключение сети "Киевстара" привело к многочисленным проблемам в работе и мобильной связи, и доступа в интернет. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в ряде регионов страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах.

Сеть компании охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.