В Аксае произошла вторая за сутки авария на электросетях

В зону отключения попали восемь котельных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Очередная авария из-за непогоды на электросетях в Аксайском районе Ростовской области обесточила восемь котельных, ресурсоснабжающие организации переподключают их на резервные источники, сообщил в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

"Ростов-на-Дону, Аксайский район. Повторное аварийное отключение электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются. В зону отключения попали восемь котельных. Специалистами ресурсоснабжающих организаций проводятся работы по переключению котельных на резервные источники электроснабжения", - написал он.

На официальном сайте 20-й городской больницы Ростова-на-Дону сообщили об обрыве кабеля из-за непогоды, который также обесточил роддом и отделение поликлиники горбольницы.

Ранее авария из-за ледяного дождя в Аксайском районе оставила без тепла и света почти 200 домов в Ростове-на-Дону и часть населенных пунктов Аксайского района.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области, без света в регионе остаются свыше 100 тыс. жителей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил восстановить электроснабжение в течение суток, теплоснабжение - до конца дня.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение до середины дня 13 декабря.