Более 35 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за дождей

По сообщению филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", устранены повреждения на 202 энергообъектах региона

МАХАЧКАЛА, 13 декабря./ТАСС/. Более 35 тыс. человек остались без электроснабжения из-за продолжительных дождей в Дагестане. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

"В Республике Дагестан из-за продолжительных дождей отключенными от электроснабжения остаются 36 тыс. человек", - говорится в распространенном сообщении.

По сообщению филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", устранены повреждения на 202 энергообъектах региона.

"Уже восстановлена работа 202 энергообъектов: 6 линий электропередачи и 196 трансформаторных пунктов. Энергетики устранили обрывы на трех линиях электропередачи в Махачкале и восстановили электроснабжение части потребителей. Также повреждения локализованы на участках ЛЭП в Дербентском и Магаракемкентском районах", - добавили в компании.