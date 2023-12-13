В Дагестане количество обращений по поводу отключения света увеличилось в 30 раз

Большинство обращений поступает от жителей Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Количество обращений по поводу отключения электроснабжения из-за непогоды в Дагестане увеличилось в 30 раз. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Ислам Мусаев.

"Специалисты Центра управления регионом работают в усиленном режиме из-за непогоды. За сутки наши сотрудники обработали около 700 обращений только по отключениям электроснабжения. Это в 30 раз больше по сравнению с количеством инцидентов, фиксируемых в этой сфере в начале декабря, - более 20", - сказал собеседник агентства.

По его словам, большинство обращений поступает от жителей Махачкалы. "Больше всего поступает обращений от махачкалинцев, это в основном жители Семендера, Учхоза, пр. Амет-Хана Султана. Из-за отключений света во многих домах прекращается подача отопления, в некоторых - и горячей воды. Такие запросы нуждаются в максимально оперативном реагировании", - добавил он.

Как сообщается в телеграм-канале ЦУР Дагестана, на особый режим работы из-за ухудшения погодных условий перешли и энергетики "Дагэнерго".

"В восстановительных работах участвует 26 бригад: 75 специалистов и 31 единица техники. К 14:00 они восстановили работу 202 энергообъектов, к вечеру вернули свет 60% пострадавшим от непогоды. В зоне особого риска, как сообщили в "Дагэнерго", Южно-Сухокумск, Магарамкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Бабаюртовский районы Дагестана и Махачкала. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов провел оперативное заседание ситуационного центра с представителями ресурсоснабжающих организаций. Он в срочном порядке поручил задействовать все имеющиеся ресурсы городского хозяйства в ликвидации аварий в подаче электроснабжения", - говорится в сообщении.