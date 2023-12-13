В Стерлитамаке загорелся частный рыбный цех

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 13 декабря. Частный рыбный цех загорелся в Стерлитамаке (Башкирия) на площади 150 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Стерлитамаке сотрудники МЧС России тушат пожар в частном рыбном цеху на ул. Гоголя. В настоящий момент площадь горения составляет 150 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, горит отдельно стоящее металлокаркасное здание размером 80 на 20 м, обшитое профнастилом. В тушении пожара задействованы 19 человек и 5 автоцистерн. По предварительным данным, пострадавших нет.