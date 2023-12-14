Во Владивостоке на острове Рейнеке произошел природный пожар

Возгорание ликвидировали

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС России ликвидировали природный пожар на острове Рейнеке, который входит в черту Владивостока. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, перехода огня на жилые дома не допущено.

"В центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на острове Рейнеке горит сухая растительность. В целях недопущения перехода огня на жилые строения к месту пожара на двух катерах были направлены две группы пожарных МЧС России. Тушение пожара проводилось при помощи воздуходувок. Сложный рельеф местности и порывистый ветер осложнял работу сотрудников чрезвычайного ведомства", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что на острове действовали три очага возгорания сухой растительности площадью 2, 6 и 1 км по фронту. Спасатели не допустили перехода огня на жилые строения. Причина пожара устанавливается, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Всего в тушении было задействовано 18 человек из числа пожарных МЧС России, спасателей Владивостокской городской поисково-спасательной службы и пожарных добровольной пожарной дружины острова Рейнеке.

Остров Рейнеке относится к Первомайскому району Владивостока, его площадь составляет 4,6 кв. км. Население Рейнеке насчитывает несколько десятков человек. Летом остров Рейнеке становится одним из самых популярных мест для отдыха жителей города. За сезон туда приезжает более тысячи человек.