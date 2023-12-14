Собянин сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике в Наро-Фоминском городском округе

По словам мэра Москвы, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Наро-Фоминском округе Подмосковья сбили БПЛА, летевший в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", - написал он. Мэр Москвы добавил, что пострадавших и разрушений на месте падения обломков, предварительно, нет. Также Собянин уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.