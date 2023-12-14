Директор рыбзавода на Камчатке предстанет перед судом за незаконный оборот 675 кг икры

Мужчине грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до шести лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Директор рыбзавода на Камчатке предстанет перед судом за нелегальный оборот немаркированной рыбной продукции на сумму свыше 3 млн рублей. Мужчина разместил на незаконно изготовленной продукции сведения об аналогичных товарах, прошедших процедуру ветеринарного контроля, при этом изготовленная им продукция проверки не проходила, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Он обвиняется в незаконном производстве и хранении в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере (п. "а" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). За совершенное деяние ему грозит наказание в виде крупного штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до шести лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2023 года директор рыбообрабатывающего предприятия приобрел у неустановленных лиц 17 тонн сырца лосося без товаросопроводительных документов, из которого по его указанию на заводе изготовили 675 кг соленой икры. Для легализации продукции он разместил на таре этикетки, содержащие сведения об аналогичных товарах, прошедших процедуру ветеринарного контроля. Стоимость изъятой продукции превысила 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края для рассмотрения по существу.