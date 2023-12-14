Организатор хищения 153 млн рублей у ФСБ скрылся от следствия

Алексея Ковальчука объявили в международный розыск

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Организовавший хищение 153 млн рублей у ФСБ России бизнесмен Алексей Ковальчук скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Об этом говорится в решении суда о продлении ареста одному из обвиняемых по делу, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый Ковальчук Алексей, являясь соорганизатором совершенного преступления, скрылся от следствия и суда, находится в федеральном и международном розыске", - говорится в постановлении 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста экс-начальника связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ капитана 1-го ранга Дмитрия Кафанова. Там также отмечается, что сам Кафанов признал вину в причастности к преступлению, однако, несмотря на это, суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 января 2024 года.

Как следует из материалов дела, всего по делу проходят не менее шести человек, личности и должности которых удалось установить. Кроме этого, в деле имеются неустановленные лица. Среди предполагаемых соучастников - гендиректор ООО "НПП "Муромский радиоприбор" Святослав Денисов и предприниматель Максим Нечаев. Последний признал вину, дал показания об обстоятельствах совершения преступления. После этого обвиняемый был переведен из СИЗО под домашний арест.

Из других материалов дела следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий - ООО "Радио-навигатор" и ООО "НПП "Муромский радиоприбор". Последнее является официальным поставщиком систем связи и иного оборудования для ВМФ и силовых ведомств России. "Радио-навигатор" является официальным дилером АО "Муромский радиозавод" и имеет эксклюзивные права на продажу портативной радиостанции речного диапазона Vega VG-304. У правоохранителей возникли подозрения, что под видом новейших российских разработок в погранслужбу ФСБ поставляются китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд. При этом оплачивались эти приборы по завышенной цене. В ходе расследования дела возникли основания полагать о причастности Кафанова и его коллеги к этой афере.

По версии следствия, ФСБ России перечислила в адрес ООО "Радио-навигатор" не менее 153 млн рублей. После этого Кафанов, руководители АО "Муромский радиозавод", ООО "Радио-навигатор" и иные лица в 2014-2019 годах в рамках исполнения государственного оборонного заказа похитили эти бюджетные деньги. Для этого они организовали поставку в ФСБ оборудования под видом продукции ООО "НПП "Муромский радиоприбор" марки "Вега" по завышенной стоимости, в размере не менее 153 млн рублей. Оборудование не соответствовало условиям государственных контрактов, о чем участники преступной схемы были осведомлены.

При этом большая часть документации, которая относилась к поставкам этой техники, была уничтожена.