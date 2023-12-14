В Красноярском крае фермеры требуют 7 млн рублей с виновника распространения вируса АЧС

Их бизнес пострадал из-за уничтожения зараженной продукции

КРАСНОЯРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Три фермера, чей бизнес пострадал из-за уничтожения продукции, в которой был найден вирус африканской чумы свиней (АЧС) на юге Красноярского края летом этого года, требуют с виновника распространения вируса более 7 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Действия недобросовестного фермера из Минусинского района Красноярского края повлекли за собой распространение африканской чумы свиней и дальнейшее изъятие у населения животных в количестве не менее 2,8 тыс. голов и продукции животного происхождения общей массой не менее 1,7 тонны, а также причинение ущерба трем гражданам в размере более 7 млн руб. Прокуратура края утвердила фермеру обвинение в нарушении ветеринарных правил, повлекшем по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 249 УК РФ). <…> Изъято и арестовано имущество обвиняемого на сумму более 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Поданным прокуратуры, с 2018 года местный житель в селе Малая Минуса на юге Красноярского края занимался разведением свиней. Фермер реализовывал мясо и субпродукты на продовольственных рынках района. "Однако при выращивании животных был допущен ряд серьезных нарушений. Мужчина хранил корма в ненадлежащем состоянии, давал свиньям просроченные пищевые отходы и добавки. В целом кормление скота не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям и нормам", - пояснили в ведомстве.

С февраля по март у свиней начали проявляться первые признаки заболевания африканской чумой. Фермер животных не изолировал и к ветеринарам не обратился. Мужчина самостоятельно хоронил умерший скот, а животных с симптомами болезни отправлял на убой и дальнейшую продажу. "Таким образом на подворья населения Минусинского, Каратузского и Курагинского районов Красноярского края поступила продукция, зараженная особо опасной болезнью", - отметили в прокуратуре.

В середине марта специалистам Россельхознадзора поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса. Были взяты пробы и выяснилось, что животные заражены африканской чумой свиней. Геном АЧС выявлен в пяти населенных пунктах на юге Красноярского края. В середине мая правительство региона выделило более 40 млн руб. на компенсации пострадавшим от АЧС фермерам.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека оно опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.