В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб человек

Разрушения инфраструктуры уточняются, сообщил представитель оперативных служб

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате обстрелов левобережья Днепра в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрелов погиб один мирный житель, разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель оперативных служб.

13 декабря ВСУ выпустили 33 снаряда по Алёшкам, Казачьим Лагерям, Днепрянам, Обрывке, Подлесному, Новой Маячке и Корсунке.