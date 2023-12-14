В Новороссийске из-за аварии на водопроводе без воды остались более 1 тыс. жителей

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Около 1 300 жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП "Водоканал Новороссийска".

"В четверг, 14 декабря, обнаружено повреждение на магистральном водоводе Неберджая Ду-500 мм по улице Мира и Магистральной. Для выполнения аварийно-восстановительных работ с 09:00 (мск) до окончания работ выполнено технологическое ограничение подачи воды населению в зону №3", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение водоснабжения коснулось около 1 300 жителей города. Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.