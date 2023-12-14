Мосгорсуд отправил на пересмотр дело руководителя "Мемориала" Орлова о дискредитации ВС РФ

Он останется под подпиской о невыезде

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение оштрафовать члена правления общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова на 150 тыс. рублей по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России и направил его дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты и апелляционное преставление прокуратуры и постановил приговор первой инстанции по делу Орлова отменить. Отправить дело в Головинский суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе", - сказали в суде. Орлов останется под подпиской о невыезде.

В начале октября Головинский суд постановил признать Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, совершенные лицом после совершения им аналогичного административного правонарушения) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Представитель гособвинения требовал оштрафовать Орлова на 250 тыс. рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. Защита осужденного подала апелляцию на это решение. После этого свою жалобу подала и прокуратура, представители которой требуют ужесточить наказание правозащитнику.

Поводом для уголовного преследования Орлова стал пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) от 14 ноября 2022 года, в котором опубликован перевод его статьи "Они хотели фашизма, они его получили". Статья написана для французского издания Mediapart.