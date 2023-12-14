Военные Израиля задержали 70 медработников в больнице на севере Газы

Представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра отметил, что среди задержанных после штурма больницы находится ее директор Ахмед аль-Кахлют

БЕЙРУТ, 14 декабря. /ТАСС/. Израильские оккупационные силы, занявшие больницу имени Камаля Адвана на севере сектора Газа, задержали свыше 70 медицинских работников и раненых. Об этом сообщил на своей странице в X (ранее Twitter) представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра.

"Среди задержанных после штурма больницы находится ее директор Ахмед аль-Кахлют, - уточнил он. - Солдаты не позволяют оказывать помощь пациентам, в результате двое человек, поступивших с ранениями в приемное отделение, скончались". Как отметил аль-Кудра, отключение электричества привело к остановке оборудования жизнеобеспечения, что представляет угрозу тяжело больным людям.

По его словам, оккупационные силы принудили покинуть больницу более 2,5 тыс. беженцев, которым было предоставлено в ней укрытие. "Израильские власти намерены вывезти остальной персонал и больных в медицинский центр "Аш-Шифа" в городе Газа, в котором отсутствуют необходимые терапевтические услуги, - подчеркнул представитель Минздрава. - Для ряда пациентов это равносильно казни".

По данным Всемирной организации здравоохранения, на севере сектора Газа из-за военных действий не функционируют 22 больницы, еще 2 работают частично. На юге анклава продолжают работу 7 из 10 больниц. По данным Минздрава, число палестинцев, погибших в Газе с начала военной эскалации (7 октября) в результате израильских авианалетов и обстрелов, возросло до 18,6 тыс., еще 50,6 тыс. пострадали.