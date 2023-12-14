В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два человека

Еще трое пострадали

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск Ленинского района Донецка. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка "Космос" есть двое погибших и трое раненых. Анкетные данные уточняются", - написал в Telegram-канале мэр.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из реактивных систем залпового огня.