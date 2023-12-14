В Москве возбудили дело после падения оконной рамы на мать с ребенком

Пострадавшие получили телесные повреждения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как оконная рама упала на женщину с маленьким ребенком с 20-го этажа жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 30 ноября. С 20-го этажа жилого дома по улице Герасима Курина на 30-летнюю женщину с маленьким ребенком упала оконная рама. Пострадавшие получили телесные повреждения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.