В Петербурге хирургу назначили девять лет колонии из-за смерти пациентки

Анестезиолог получил пять лет лишения условно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил хирурга в колонию общего режима на девять лет из-за смерти пациентки после пластической операции в Санкт-Петербурге. Анестезиолог получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

"Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Гурама Папиашвили и Сергея Копцова. Они признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере). <…> С учетом позиции государственного обвинителя Папиашвили назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок два года шесть месяцев, Копцову - пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 29 мая 2020 года хирург Папиашвили и анестезиолог Копцов в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, провели пластическую операцию потерпевшей, при которой была превышена допустимая доза лидокаина. После этого они, предвидя возможность ухудшения состояния здоровья пациентки, преждевременно выписали ее с нетипичным течением послеоперационного периода.

После этого Папиашвили выполнил минимальную терапию по месту жительства женщины из-за ухудшения ее состояния. Затем он вновь доставил потерпевшую в помещение клиники, где подсудимые начали проводить интенсивную терапию, выполнение которой, при клинических признаках было недостаточно. В результате женщину несвоевременно доставили в отделение реанимации многопрофильного стационара, где 1 июня 2020 года от отравления лидокаином в комбинации с побочными эффектами от пластической операции она умерла.

Также установлено, что Папиашвили незаконно перевозил и хранил в своем личном автомобиле медицинские препараты, содержащие наркотические вещества.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что также суд взыскал в солидарном порядке с подсудимых в пользу двух потерпевших, сыновей женщины, затраты на погребение в сумме 148,8 тыс. рублей, моральный вред в размере 2 млн рублей каждому.