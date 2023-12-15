МВД Сербии привлекло все имеющиеся ресурсы для борьбы с телефонным терроризмом

В Министерстве внутренних дел республики отметили, что сообщения о наличии взрывных устройств в различных образовательных учреждениях, как разновидность специальной психологической войны, представляют собой попытку дестабилизировать страну

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Сербии на фоне участившихся случаев "телефонного минирования" учебных заведений республики привлекло все человеческие и материально-технические ресурсы для обеспечения безопасности детей и 15 декабря намерено провести крупную операцию по задержанию причастных к преступлениям лиц. Об этом говорится в опубликованном заявлении правоохранительного ведомства.

"В связи с участившимися сообщениями о наличии взрывных устройств в различных образовательных учреждениях на территории Республики Сербия, МВД привлекло все человеческие и материально-технические ресурсы для повышения безопасности детей и в сотрудничестве с органами прокуратуры предпринимает действия по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц, - говорится в документе. - С начала 2023/2024 учебного года по сегодняшний день на несколько десятков адресов электронной почты в различных учебных заведениях на территории Республики Сербия было получено в общей сложности 80 сообщений. По каждому отдельному случаю сотрудники полиции действовали ответственно и профессионально, проводили осмотры и все необходимые проверки, на основании которых было установлено, что сообщения являются ложными".

"МВД интенсивно сотрудничает со всеми соответствующими учреждениями на национальном и международном уровне с целью выявления IP-адресов отправителей сообщений и их владельцев, а к концу дня ожидается проведение масштабной международной операции по задержанию лиц, связанных с указанными сообщениями", - указали в МВД.

"Подобные сообщения, как разновидность специальной психологической войны, представляют собой попытку дестабилизировать Республику Сербия и посеять панику и волнения среди ее граждан", - заключили в правоохранительном ведомстве.