В Приморье почти 70 тыс. жителей Артема останутся без воды

Причиной стала авария на водоводе

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Жители более чем 900 многоквартирных и 5 тыс. частных домов в городе Артеме Приморского края будут отключены от холодного водоснабжения из-за произошедшей утром в пятницу аварии на водоводе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края, под отключение на время ремонта попадет почти 70 тыс. человек.

"Прокурор города Артема Андрей Камболин выехал на место порыва магистрального трубопровода, обеспечивающего холодным водоснабжением Артемовский городской округ. На период проведения ремонтно-восстановительных работ в ближайшее время будет прекращено водоснабжение жителей городского округа. По предварительной оценке, отключение коснется 69 тыс. жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тыс. частных домовладений", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что на место направлена аварийная служба, которая в ближайшее время приступит к устранению аварии. На месте также находятся сотрудники администрации округа и МЧС России по Приморскому краю. Восстановление прав граждан поставлено на контроль в надзорном ведомстве.