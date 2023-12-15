В Новосибирской области из-за ДТП на трассу разлилось более 20 тонн топлива

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Разлив 24,5 тонны дизельного топлива произошел на трассе в Новосибирской области из-за опрокидывания бензовоза. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация, что на 8-м км автодороги Н-1203 (1402-й км трассы Р-254 Иртыш - Новомихайловка - Ермиловка) Коченевского района Новосибирской области произошло опрокидывание бензовоза, перевозящего 24,5 тонны дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Произошло повреждение цистерны и разлив топлива на площади 200 кв. м. Автомобиль следовал по маршруту Ачиск - Коченево. Пострадавших нет. К месту происшествия следует автокран для подъема цистерны, запланирован выезд специалистов Роспотребнадзора для взятия проб грунта на месте происшествия. Всего задействованы 16 человек и 7 единиц техники.