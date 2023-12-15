В Чите установили подозреваемого в осквернении могилы участника СВО подростка

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 15 декабря. Полиция Читы установила личность 16-летнего подростка, который подозревается в осквернении могилы участника специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Сообщение в полицию об осквернении захоронения жителя Читы поступило от его родственников. Сотрудниками отдела полиции "Железнодорожный" УМВД России по городу Чите был проведен осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю и регионального УФСБ установлен подозреваемый", - говорится в распространенном сообщении.

Подозреваемым оказался 16-летний подросток. Дознаватель в присутствии законного представителя допросил его по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

"Подросток пояснил сотрудникам полиции, что на кладбище оказался случайно. Там же нашел баллончик с краской и решил проверить, какого она цвета. Также с помощью зажигалки повредил венки на могиле. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.