В Хакасии возбудили уголовное дело по фактам отключения электроэнергии в морозы

Столбик термометра в регионе опускался ниже 30 градусов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам отключений электроэнергии в населенных пунктах Усть-Абаканского района Хакасии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в связи с длительным отключением электроэнергии в период похолодания в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия по факту халатности должностных лиц энергоснабжающей организации (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 8 декабря в связи с перегрузкой сети произошло отключение электроэнергии в более чем 1 200 жилых домах в 4 населенных пунктах района. Также, по информации СК, из-за увеличения максимально допустимого объема потребления электроэнергии происходило неоднократное отключение электроэнергии в пяти населенных пунктах района в ноябре этого года. "Сетевая энергоснабжающая организация не обеспечила надлежащую техническую эксплуатацию находящихся на обслуживании объектов электроснабжения, что повлекло отключение электроэнергии на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

В течение недели в населенных пунктах района наблюдались отключения электроснабжения. На территории трех сельсоветов 11 декабря введен режим ЧС. В свою очередь в компании "Россети Сибирь" сообщали, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей.

В республике с конца прошлой до средины текущей недели установились морозы. Столбик термометра опускался ниже 30 градусов.