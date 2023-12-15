В Красноярском крае обвинение просит 4,5 года для директора артели, где погибли 20 человек

По версии следствия, Максим Ковальков отдал незаконное указание нарастить в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверки, чтобы скрыть загрязнение реки отходами предприятия

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Государственное обвинение запросило 4,5 года колонии-поселения генеральному директору красноярской золотодобывающей артели "Сисим" Максиму Ковалькову за нарушение правил безопасности на предприятии, приведшее к гибели 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"В прениях государственный обвинитель запросил наказание <…> для Ковалькова по ч. 3 ст. 216 УК РФ четыре года шесть месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых, на срок два года шесть месяцев. Лишение свободы отбывать в колонии-поселения", - сообщили в прокуратуре.

Фигурантами уголовного дела о гибели 20 человек при прорыве дамбы также являются начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело рассматривается в Курагинском районном суде края. Гособвинение также запросило четыре года колонии-поселения с лишением права заниматься добычей полезных ископаемых для Александрова, и четыре года и три месяца колонии-поселения с лишением права заниматься добычей полезных ископаемых для Еганова. Ввиду добровольного, полного возмещения ущерба потерпевшим гражданские иски оставить без удовлетворения.

По версии обвинения, в сентябре 2019 года Ковальков отдал незаконное указание Еганову нарастить в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверки, чтобы скрыть загрязнение реки отходами предприятия. Еганов привлек для этих работ Александрова. В октябре 2019 года сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ был временно прекращен, что и привело к прорыву шести дамб.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября 2019 года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала 4-5 м в высоту и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Были разрушены еще несколько дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 20 человек, два человека получили тяжелые травмы.

Компания "Сисим" занимается добычей россыпного золота. В декабре 2020 года суд взыскал более 180 млн рублей с золотодобывающей компании за загрязнение рек Сисим и Сейба при прорыве дамбы.