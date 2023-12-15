Под Тулой обрушилась крыша ангара на площади 1,8 тыс. кв. м

Один человек получил ушиб колена

ТАСС, 15 декабря. Крыша производственного предприятия обрушилась под тяжестью снега в городе Донском Тульской области на площади 1,8 тыс. кв. м, один человек пострадал, сообщил ТАСС представитель экстренных служб города.

"Крыша на площади 30 на 30 м обрушилась на производстве салфеток под тяжестью снега. Один человек пострадал", - рассказал он. Он получил ушиб колена

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, обрушение произошло в ночь на пятницу около 01:40. "Частично обрушилась кровля в городе Донском, микрорайон Центральный, это металлический ангар, производство косметики", - сказал собеседник агентства.

Позже пресс-служба прокуратуры по региону сообщила об увеличении площади обрушения до 1,8 тыс. кв. м.

По словам собеседника агентства, обрушились конструкции складского помещения ООО "Гранд А. В." 1973 года постройки на улице Привокзальной, по факту ЧП начата проверка. "В ходе проверки прокуроры дадут оценку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности на предприятии. В целях защиты прав работников предприятия, недопущения подобных ситуаций прокуратура примет меры реагирования", - говорится в сообщении.