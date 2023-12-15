Непогода нарушила электроснабжение в 73 населенных пунктах Белгородской области

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, отключены 41 воздушная линия и 304 трансформаторных подстанции

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Непогода нарушила электроснабжение 73 населенных пунктов Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородской области продолжает буйствовать непогода. Ночью порывы ветра достигали 17 м/с. Мокрый снег с дождем и перепады температуры воздуха привели к нарушению электроснабжения в 73 населенных пунктах, восьми котельных, четырех школах, четырех детских садах и двух объектах здравоохранения, что затронуло более 10 тыс. жителей", - написал он.

По словам главы региона, отключены 41 воздушная линия и 304 трансформаторных подстанции. "По состоянию на 11:30 для ликвидации последствий было задействовано 42 бригады, 168 человек и 42 единицы техники. К 17:00 планируется подключить 56 населенных пунктов в Белгородском, Ивнянском, Корочанском и Ровеньском районах, а также в Алексеевском, Валуйском и Губкинском городских округах", - написал он.

Гладков добавил, что еще в 17 населенных пунктах в Прохоровском районе, Шебекинском и Яковлевском городских округах электроснабжение восстановят к 21:00.

Для уборки снега на дорогах Белгородской области задействовали 961 единицу техники - это порядка 93% от общего числа техники - и 2 986 человек. Израсходовано более 3,5 тыс. тонн пескосоляной смеси. "В Белгороде работало 153 единицы техники и в уборке снега было задействовано 837 человек. Работы повсеместно продолжаются", - отметил Гладков.