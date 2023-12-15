Польские власти ликвидируют комиссию по расследованию авиакатастрофы под Смоленском

ЧП произошло 10 апреля 2010 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В Польше отменили решение о создании подкомиссии при оборонном ведомстве, которая должна была заняться повторной проверкой авиакатастрофы с участием президентского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года под Смоленском. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.

"15 декабря 2023 года Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер-министр, министр национальной обороны, подписал постановление об отмене решения о создании подкомитета министерства национальной обороны для повторной экспертизы авиакатастрофы [с участием] Ту-154, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", - говорится в заявлении ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).