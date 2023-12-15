В Ижевске после обращения жителей к президенту возбудили дело из-за бездействия УК

Дом, жильцы которого пожаловались Путину, признан аварийным

ТАСС, 15 декабря. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после жалоб на бездействие управляющей компании одного из домов в Ижевске, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказал собеседник агентства.

В региональном отделении ОНФ сообщили, что дом признан аварийным. "У него крыша протекает и провисает. Люди боятся, что она рухнет в любой момент. Срочно требуется ремонт, однако управляющая компания идти на контакт с жильцами отказывается", - говорится в сообщении. Жители дома направляли жалобу на прошедшую накануне прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.