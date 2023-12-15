15 декабря, 15:37,
обновлено 15 декабря, 16:33
Военная операция на Украине

Над Курской областью сбили несколько украинских беспилотников

Атаку совершили БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в небе над Курской областью, выпущенные по объектам на территории России.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 18.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата", - сообщили там.

Ранее Минобороны сообщало о двух беспилотниках, сбитых над Курской областью.

По данным губернатора региона Романа Старовойта, "на данный момент уже сбиты четыре БПЛА".  

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Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине