Под Рязанью столкнулись поезд с "Камазом"

Никто не пострадал

ТАСС, 15 декабря. Поезд Москва - Новороссийск столкнулся на железнодорожном переезде под Рязанью с грузовым автомобилем "Камаз". Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"15 декабря примерно в 17:58 на железнодорожном переезде в поселке Денежниково Рязанского района произошло столкновение пассажирского поезда Москва - Новороссийск с грузовым автомобилем "Камаз". Движение приостановлено. Сходов подвижного состава не произошло", - говорится в сообщении.

Пострадавших не зарегистрировано. "На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в ведомстве.