Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Пострадавшим оказался мужчина 1961 года рождения

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Буденновского района Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За 15 декабря по состоянию на 23:00 мск поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: в городе Донецк по улице Буденного ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении СЦКК.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 15 декабря при обстреле Куйбышевского района города один человек был ранен.