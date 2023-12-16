В прифронтовой Каховке из-за обстрелов ВСУ повреждено и разрушено более 300 домов

Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что муниципальные власти продолжают фиксировать повреждения и разрушения, формировать по ним пакеты документов и направлять в региональный Минстрой

ГЕНИЧЕСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти прифронтового города Каховка в Херсонской области зафиксировали повреждения и разрушения более 300 домов в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"У нас зафиксировано после обстрелов ВСУ более 300 адресов разрушенного и поврежденного жилья", - сказал Филипчук.

Он уточнил, что муниципальные власти продолжают фиксировать повреждения и разрушения, формировать по ним пакеты документов и направлять в Минстрой региона.

Украинские военные уже более года продолжают обстреливать города, находящиеся на левом берегу Днепра, в том числе Алёшки, Голую Пристань, Каховку и Новую Каховку. Обстрелы идут ежедневно, под огонь попадают гражданские объекты и мирные жители.