В Белгороде умер один из жителей, подорвавшихся на мине

Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшего

ТАСС, 16 декабря. Один из трех жителей Белгородской области, которые подорвались на мине в автомобиле 13 декабря, умер в больнице.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно", - написал он.

Гладков ранее сообщал, что у подорвавшихся 13 декабря на мине были выявлены тяжелые травмы. У одного мужчины - частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма, их доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Третий пострадавший был направлен в Краснояружскую центральную райбольницу с сотрясением мозга.